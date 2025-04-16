TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldıza son olarak İngiliz devi talip oldu. Bu transfer gerçekleşirse Kanarya'nın da kasası dolacak. İşte detaylar...
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Real Madrid 2023 yılının yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler'e yüzde %20 pay verileceği ifade edilmişti.
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