TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Real Madrid'de Arda Güler, 11'e girmekte zorlanıyor... Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmaya kararlı olduğu öne sürülüyor.

İspanyol basını; Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.