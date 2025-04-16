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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldıza son olarak İngiliz devi talip oldu. Bu transfer gerçekleşirse Kanarya'nın da kasası dolacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Real Madrid'de Arda Güler, 11'e girmekte zorlanıyor... Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmaya kararlı olduğu öne sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

İspanyol basını; Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Takvim'de yer alan habere göre Arda'nın %20 ihtimalle United'a gideceği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse Fener'in ise kasasına 12 milyon Euro gireceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Real Madrid 2023 yılının yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler'e yüzde %20 pay verileceği ifade edilmişti.

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