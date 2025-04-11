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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, takımdaki geleceği ve kulübün mevcut durumuna dair kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Skriniar'ın açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:23
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Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

FORMA NUMARASI VE YAPTIĞI GOL SEVİNCİ

"Forma numaramın arkasında bir hikaye yok. Kariyerim boyunca 37 numara ile oynadım çünkü en sevdiğim sayı bu. Martin Skrtel de aynı numarayı giyiyordu burada. Gol sevincim için de büyük kızım Charlotte'un sevdiği bir oyuncak karakteri var, onun için öyle sevindim."

Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

"Benim için en önemli şey ailem. Bana her gün çok fazla yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum, ailemle gurur duyuyorum. Sol kolumdaki dövmeleri tamamen kızıma adadım. Şimdi ikinci bir kızım daha var. Dolayısıyla diğer kolumu da ona adayacağım. Ama şu anda değil, sezon sonunda."

Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

MOURINHO İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA

"Burada olduğum için çok mutluyum, geldiğim andan beri harika hissediyorum. Kulüpteki herkes bana çok iyi yaklaşıyor. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Buraya takıma ve arkadaşlarıma yardım etmek için geldim.

Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

"Benim için en önemli şey kulüp olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun olduğunu düşünüyorum ama tabii ki her zaman daha iyi olabilirsiniz."

Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Her hafta final haftası artık. Her maçı kazanmak için oynamalıyız. Başka bir şey düşünmemeliyiz. Sivas maçında da böyle olacak. Kendi oyunumuzu sergileyerek, güçlü bir oyun oynamak istiyoruz.

Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

"Herkesin söylediği gibi 8 tane final haftamız kaldı. Sezon sonuna geldiğimizde ne olduğunu hep birlikte göreceğiz."

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