Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, takımdaki geleceği ve kulübün mevcut durumuna dair kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Skriniar'ın açıklamaları... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Benim için en önemli şey kulüp olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun olduğunu düşünüyorum ama tabii ki her zaman daha iyi olabilirsiniz."
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
"Her hafta final haftası artık. Her maçı kazanmak için oynamalıyız. Başka bir şey düşünmemeliyiz. Sivas maçında da böyle olacak. Kendi oyunumuzu sergileyerek, güçlü bir oyun oynamak istiyoruz.
"Herkesin söylediği gibi 8 tane final haftamız kaldı. Sezon sonuna geldiğimizde ne olduğunu hep birlikte göreceğiz."
TAKIMDA KALACAK MI?
"Doğru zaman geldiği zaman sportif direktörümüz ve başkanımızla konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim için konuşacağız."
DİĞER