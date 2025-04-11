Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Kendisi açıkladı

FORMA NUMARASI VE YAPTIĞI GOL SEVİNCİ "Forma numaramın arkasında bir hikaye yok. Kariyerim boyunca 37 numara ile oynadım çünkü en sevdiğim sayı bu. Martin Skrtel de aynı numarayı giyiyordu burada. Gol sevincim için de büyük kızım Charlotte'un sevdiği bir oyuncak karakteri var, onun için öyle sevindim."

"Benim için en önemli şey ailem. Bana her gün çok fazla yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum, ailemle gurur duyuyorum. Sol kolumdaki dövmeleri tamamen kızıma adadım. Şimdi ikinci bir kızım daha var. Dolayısıyla diğer kolumu da ona adayacağım. Ama şu anda değil, sezon sonunda."