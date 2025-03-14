Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

Bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Nijeryalı futbolcu kontratının da son yılında. Daha önce menajeri ile kulüp arasında yapılan görüşmelerde 2.5 milyon Euro (99.5 milyon TL) istediği iddia edilen oyuncuya Fenerbahçe ise 1.8 milyon Euro (71.6 milyon TL) önermişti.