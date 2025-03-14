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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak henüz anlaşma yenilemeyen Bright Osayi-Samuel hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, Nijeryalı futbolcuyla sezon sonunda tekrar görüşmeye başlayacağı ve mevcut teklifin üzerinde bir maaş önerilmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

2020-21 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi QPR'dan 450 bin Euro'ya alınan Bright Osayi Samuel, sarı-lacivertlilerin değişilmez isimlerinden biri olmuştu.

Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

Bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Nijeryalı futbolcu kontratının da son yılında. Daha önce menajeri ile kulüp arasında yapılan görüşmelerde 2.5 milyon Euro (99.5 milyon TL) istediği iddia edilen oyuncuya Fenerbahçe ise 1.8 milyon Euro (71.6 milyon TL) önermişti.

Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

İngiltere'den de talipleri olduğu, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen futbolcu ile sarı lacivertliler sezon sonunda masaya oturacak.

Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki sağ bekin istediği ücreti İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bulamadığı ve bu sebepten indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak

Fenerbahçe cephesi ise performansı ile geriye giden oyuncuya 1.8 milyon Euro'nun bir kuruş üstünde bile ücret önermeme kararı aldı.

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