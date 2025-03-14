Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! O teklifin üzerine çıkılmayacak
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak henüz anlaşma yenilemeyen Bright Osayi-Samuel hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, Nijeryalı futbolcuyla sezon sonunda tekrar görüşmeye başlayacağı ve mevcut teklifin üzerinde bir maaş önerilmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki sağ bekin istediği ücreti İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bulamadığı ve bu sebepten indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe cephesi ise performansı ile geriye giden oyuncuya 1.8 milyon Euro'nun bir kuruş üstünde bile ücret önermeme kararı aldı.
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