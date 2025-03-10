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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mourinho'dan o isme veto!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mourinho'dan o isme veto!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gibi takımdan ayrılması gündemde olan yıldız isim için Jose Mourinho'dan onay çıkmadı. Portekizli hoca, oyuncusuyla yaptığı görüşme sonunda 'Sana ihtiyacım var' dedi. İşte transfere dair son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 09:26
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mourinho'dan o isme veto!

Japon ekibi Urawa Red Diamonds'un talip olduğu Cenk Tosun, sezon sonuna kadar takımda kalıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mourinho'dan o isme veto!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Cenk'le görüştüğü ve "Sezon sonuna kadar sana ihtiyacım var. Takımda kalmanı istiyorum" dediği, milli oyuncunun da bu toplantı sonrasında kalmaya karar verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mourinho'dan o isme veto!

Cenk Tosun bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta sahaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 283 dakika süre buldu.

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