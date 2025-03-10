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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim

Fenerbahçe, mevcut sezonda 3 kupa için de iddiasını sürdürürken öte yandan yeni sezonun planlamalarına da başladı. Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu şampiyonluk neticesinden bağımsız olarak 9 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de gelecek sezon büyük revizyon yaşanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim

Sarı lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek ve Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda kadrosunda yine büyük bir değişim yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim

Özellikle sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel, Dusan Tadic, Serdar Aziz ve kaptan Edin Dzeko'yla yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim

Bu dört ismin yanı sıra; kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in de bonservisi alınmayacak. Sarı-lacivertli yönetim, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ile İsmail Yüksek'i de satacak. Bu oyunculara eklenecek dokuzuncu isim ise Burak Kapacak.

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