TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yeni sezonda veda edilecek 9 isim
Fenerbahçe, mevcut sezonda 3 kupa için de iddiasını sürdürürken öte yandan yeni sezonun planlamalarına da başladı. Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu şampiyonluk neticesinden bağımsız olarak 9 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu dört ismin yanı sıra; kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in de bonservisi alınmayacak. Sarı-lacivertli yönetim, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ile İsmail Yüksek'i de satacak. Bu oyunculara eklenecek dokuzuncu isim ise Burak Kapacak.
DİĞER