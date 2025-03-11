FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Jose Mourinho'nun prenslerinden biri haline gelen ve sergilediği performansla takdir kazanan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine taktı. Manchester United, Tottenham, West Ham, Napoli, Brighton, Leverkusen ve Arsenal'in radarına takılan 19 yaşındaki oyuncu için ise ilk adımı atan Hollanda devi Ajax oldu.