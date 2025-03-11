  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek için flaş bir takas teklifi geldi. Avrupa devi sarı lacivertliler 15 milyon Euro + oyuncu teklif etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Jose Mourinho'nun prenslerinden biri haline gelen ve sergilediği performansla takdir kazanan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine taktı. Manchester United, Tottenham, West Ham, Napoli, Brighton, Leverkusen ve Arsenal'in radarına takılan 19 yaşındaki oyuncu için ise ilk adımı atan Hollanda devi Ajax oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Eredivisie ekibinin başında bulunan Francesco Farioli'nin yönetimden yeni sezonda Fenerbahçe'nin genç yıldızını istediği ve Ajax'ın da durum sorgulaması yaptığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

MANŞETLERDE

Hollanda devi, Fenerbahçe'ye Yusuf için Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir miktar da bonservis önerdi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu konuda net bir mesaj gönderdi ve Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra 15 milyon euro talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Ajax yönetimi bu mesaja henüz yanıt vermedi. Hollanda medyasına yansıyan haberlerde de Fenerbahçe ile Ajax arasında bu takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Haberde; "Bu hareketle Ajax'ın kasasından daha az para çıkacak" ifadeleri yer aldı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...
DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Galatasaray'a mesaj! "Bunu mutlaka yapmalı..."
YPG teslim oldu "teröristan" isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye'de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı
F.Bahçe'ye 10 Milyon Euro'luk piyango!
Ernest Poku ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaştı! Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaştı! 01:20
Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir! Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir! 01:20
Beşiktaş evinde ağır yara aldı! Beşiktaş evinde ağır yara aldı! 01:20
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:20
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı! Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı! 01:20
Trabzonspor'da Güneş kararı! Trabzonspor'da Güneş kararı! 01:20
Daha Eski
Ezeli rakipler dünya devlerini solladı! Ezeli rakipler dünya devlerini solladı! 01:20
Mourinho'dan Szymanski'ye uyarı! Mourinho'dan Szymanski'ye uyarı! 01:20
Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke itirafı! Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke itirafı! 01:20
Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor 01:20
Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya geldi! Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya geldi! 01:20
Kartal'a 10 numara İspanyol! Kartal'a 10 numara İspanyol! 01:20