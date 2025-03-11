FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek için flaş bir takas teklifi geldi. Avrupa devi sarı lacivertliler 15 milyon Euro + oyuncu teklif etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ajax yönetimi bu mesaja henüz yanıt vermedi. Hollanda medyasına yansıyan haberlerde de Fenerbahçe ile Ajax arasında bu takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Haberde; "Bu hareketle Ajax'ın kasasından daha az para çıkacak" ifadeleri yer aldı.
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