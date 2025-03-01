  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı yıldızın olası bir transferinde resmen kasasını dolduracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Sezon başında Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro'ya katılan En-Nesyri'nin menajerinin 35 milyon Euro üstü teklif hazırladığı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Takvim'de yer alan habere göre 3 Suudi kulübü ile sezon sonu için görüşüldüğü gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Sarı-Lacivertliler'in Sevilla'dan rekor transferi olan 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında Al Nassr kulübünün istediği ve 35 milyon Euro vereceği kaydedilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Yıldız forvetin Kanarya'da kalarak Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi planladığı aktarılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

En-Nesyri'nin bu kadar talibinin olması ise Fenerbahçe'deki yükselen form grafiği olarak öne çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Tecrübeli santrfor bu sezon 38 resmi maçta görev alırken Trendyol Süper Lig; UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 gole imza atmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Süper- Lig'de 15'i 11'de olmak üzere 23 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri, ligde son 9 haftanın 7'sinde gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!

Faslı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakada da fileleri havalandırdı.

G.Saray'da Muslera'nın yerine o yıldız gelecek!
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
DİĞER
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...
Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih şampiyonluğa koşuyor! B. Münih şampiyonluğa koşuyor! 00:33
Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! 00:33
B. Münih şampiyonluğa koşuyor! B. Münih şampiyonluğa koşuyor! 00:32
Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! 00:25
Mourinho'nun cezasında indirim! Mourinho'nun cezasında indirim! 23:47
Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! 23:47
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:47
A. Efes evinde rahat kazandı! A. Efes evinde rahat kazandı! 23:47
F.Bahçe'den Amrabat kararı! F.Bahçe'den Amrabat kararı! 23:47
F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması 23:47
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! 23:47
Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! 23:47