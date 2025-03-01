TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den dev gelir!
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı yıldızın olası bir transferinde resmen kasasını dolduracak. İşte detaylar...
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Yıldız forvetin Kanarya'da kalarak Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi planladığı aktarılmıştı.
En-Nesyri'nin bu kadar talibinin olması ise Fenerbahçe'deki yükselen form grafiği olarak öne çıkıyor.
Tecrübeli santrfor bu sezon 38 resmi maçta görev alırken Trendyol Süper Lig; UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 gole imza atmayı başardı.
Süper- Lig'de 15'i 11'de olmak üzere 23 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri, ligde son 9 haftanın 7'sinde gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti.
Faslı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakada da fileleri havalandırdı.
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