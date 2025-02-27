TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Haberde Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırırken de Hırvat orta sahayı transfer etmek istediği belirtildi.
DİĞER