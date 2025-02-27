  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!

Son olarak İtalyan basını Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!

Takvim'in Tuttomercato'dan derlediği habere göre sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenen Mateo Kovacic'le Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgilendiği öne sürüldü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:42
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:42
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:42
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:38
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:30
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:29
Daha Eski
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' 01:18
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' 01:18
Şenol Güneş'ten o yıldıza eleştiri! Şenol Güneş'ten o yıldıza eleştiri! 00:47
Fırtına farklı turladı! Fırtına farklı turladı! 00:47
İskenderunspor çeyrek finalde! İskenderunspor çeyrek finalde! 00:47
Ankara'da turlayan çıkmadı! Ankara'da turlayan çıkmadı! 00:47