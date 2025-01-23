Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi
Son dakika haberi: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. PSG forması giyen Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Kanarya ses getirecek bir transfer çalımına daha hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibinin ilgilendiği yıldız ismin menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu PSG forması giyen Milan Skriniar'ı transfer etti.
Sarı lacivertlilerin transferdeki bu flaş hamlesi ise büyük gündem yarattı.
Öte yandan Fenerbahçe'de gerçekleşen 2 transferin haricinde olay yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı.
İşte detaylar...
Transferde şaha kalkan sarı lacivertliler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Skriniar'ı transfer ederek gövde gösterisi yapan sarı lacivertliler, PSG'nin bir başka yıldızı Marco Asensio için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, İspanyol sağ kanat oyuncusunun menajeri ile ilk teması kurdu.
Galatasaray'ın tıpkı Skriniar'da olduğu gibi Marco Asensio'yu ciddi şekilde istediği ve görüşmelerde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.
Fenerbahçe, Asensio'yu kadrosuna katması durumunda ezeli rakibine 2. çalımı atabilir.
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