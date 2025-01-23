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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Son dakika haberi: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. PSG forması giyen Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Kanarya ses getirecek bir transfer çalımına daha hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibinin ilgilendiği yıldız ismin menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:12
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler ilk olarak Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Kanarya bu transferin ardından çok konuşulacak bir hamleye daha imza attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu PSG forması giyen Milan Skriniar'ı transfer etti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Sarı lacivertlilerin transferdeki bu flaş hamlesi ise büyük gündem yarattı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Öte yandan Fenerbahçe'de gerçekleşen 2 transferin haricinde olay yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Transferde şaha kalkan sarı lacivertliler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Skriniar'ı transfer ederek gövde gösterisi yapan sarı lacivertliler, PSG'nin bir başka yıldızı Marco Asensio için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, İspanyol sağ kanat oyuncusunun menajeri ile ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray'ın tıpkı Skriniar'da olduğu gibi Marco Asensio'yu ciddi şekilde istediği ve görüşmelerde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Menajeriyle temasa geçildi

Fenerbahçe, Asensio'yu kadrosuna katması durumunda ezeli rakibine 2. çalımı atabilir.

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