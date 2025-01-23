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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Müldür şoku!

Fenerbahçe'de Mert Müldür şoku!

Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:45
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Fenerbahçe'de Mert Müldür şoku!

Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.

Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.

Mert Müldür'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerin açıklamasında, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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