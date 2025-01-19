TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ederken Teknik Direktör Jose Mourinho'nun listesindeki yıldız oyuncu ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. İşte Portekizli'nin getirmek için çaba sarf ettiği o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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İspanyol basınından Estadio Deportivo, yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'in takıma adapte olamadığını ve bu sebeple devre arasında ayrılmayı planladığını yazdı.
Haberde; İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Felix'in transferi için kollarını sıvadığı ve oyuncu için AC Milan ile mücadele edeceği aktarıldı.
Haberin detayında ise; Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'le bir görüşme yaptığı iddia edildi.
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