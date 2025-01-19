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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ederken Teknik Direktör Jose Mourinho'nun listesindeki yıldız oyuncu ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. İşte Portekizli'nin getirmek için çaba sarf ettiği o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 10:06
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TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Trendyol Süper Lig heyecanı 20. hafta maçları ile devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu Atakaş Hatayspor maçındaki puan kaybını değerlendirerek farkı kapatmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile dönmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde öte yandan ara transfer dönemi çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Son olarak Jose Mourinho'nun takımından ayrılacağı belirtilen o yıldız oyuncu için devreye girdiği ve vatandaşı olan futbolcuyu bizzat aradığı ortaya çıktı. İşte o haber...

TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

İspanyol basınından Estadio Deportivo, yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer olan Joao Felix'in takıma adapte olamadığını ve bu sebeple devre arasında ayrılmayı planladığını yazdı.

TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Haberde; İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Felix'in transferi için kollarını sıvadığı ve oyuncu için AC Milan ile mücadele edeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Haberin detayında ise; Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'le bir görüşme yaptığı iddia edildi.

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