TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat görüştü! Yıldız oyuncu Fenerbahçe yolunda

Trendyol Süper Lig heyecanı 20. hafta maçları ile devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu Atakaş Hatayspor maçındaki puan kaybını değerlendirerek farkı kapatmak istiyor.

Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile dönmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde öte yandan ara transfer dönemi çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor.