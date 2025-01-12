TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yönetim, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Rotasını başka yere çeviren Fenerbahçe'nin listesinde 5 isim bulunuyor.
İlk olarak Ajax forması giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan ile temasa geçildi.
Hollanda temsilcisinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığı gündemde olan 21 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı.
Sezon başında katıldığı Roma'da bekleneni veremeyen Hermoso ile de görüşen sarı-lacivertli yönetim, Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Lindelöf'ü de listeye aldı.
LUCUMI'Yİ ZORLAYACAK
Udinese forması giyen Lucumi için de şartlarını zorlayacak olan yönetim, İtalyan ekibi ile sıkı bir pazarlık halinde.
ZEZE İDDİASI
Stoper arayışlarını sürdüren ve duruma göre 2 savunma transfer etme ihtimali de bulunan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.
Quest France'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.
Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor.
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