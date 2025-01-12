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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yönetim, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Ara transfer döneminde Anderson Talisca ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler artık önceliğini stoper transferine vermiş durumda.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Becao ve Oosterwolde'nin yokluğunda Samet Akaydin'in de bileti kesilirken bu bölgede büyük bir sıkıntı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda takıma bir an önce stoper kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Lens'in yıldızı Danso için şartlarını zorlamış ancak Fransız kulübünü ikna edememişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Rotasını başka yere çeviren Fenerbahçe'nin listesinde 5 isim bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

İlk olarak Ajax forması giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan ile temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Hollanda temsilcisinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığı gündemde olan 21 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Sezon başında katıldığı Roma'da bekleneni veremeyen Hermoso ile de görüşen sarı-lacivertli yönetim, Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Lindelöf'ü de listeye aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

LUCUMI'Yİ ZORLAYACAK

Udinese forması giyen Lucumi için de şartlarını zorlayacak olan yönetim, İtalyan ekibi ile sıkı bir pazarlık halinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

ZEZE İDDİASI

Stoper arayışlarını sürdüren ve duruma göre 2 savunma transfer etme ihtimali de bulunan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Quest France'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki 5 isim

Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor.

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