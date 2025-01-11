TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Yeni sezonda ise oyuncunun maaşının büyük bölümü sponsorlar tarafından karşılanacak.

19 MAÇTA OYNADI Talisca, bu sezon Al-Nassr'la 19 maça çıktı. Suudi Pro Ligi'nde 10, Kral Kupası'nda 2, Suudi Süper Kupası'nda 2 ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev yaptı.