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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'de, ara transfer dönemine kısa bir zaman kala flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Anderson Talisca transferinde artık mutlu sona çok yakın...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Oyuncuyla ve kulübü Al Nassr'la büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı 10 numarayı kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi ve sağlık kontrollerinden geçirip, resmi sözleşmeyi imzalamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

30 yaşındaki oyuncu için uçuş planlaması yapılırken, Fenerbahçe taraftar gruplarının da Anderson Talisca'yı karşılama hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

TAPUSU SEZON SONUNDA ALINACAK

Al-Nassr'dan yarım sezonluğuna kiralık olarak kadroya katılacak olan Anderson Talisca'yla sezon sonunda üç yıllık kontrat imzalanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Sarı-lacivertliler, yarım sezon için Brezilyalı oyuncunun maaşını Suudi ekibiyle yarı yarıya ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Talisca'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu 5 milyon Euro olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Yeni sezonda ise oyuncunun maaşının büyük bölümü sponsorlar tarafından karşılanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Aksilik olmazsa birkaç gün içinde Fenerbahçe taraftarı sambacıya kavuşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

19 MAÇTA OYNADI

Talisca, bu sezon Al-Nassr'la 19 maça çıktı. Suudi Pro Ligi'nde 10, Kral Kupası'nda 2, Suudi Süper Kupası'nda 2 ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Bin 393 dakika sahada kalan Anderson Talisca, 8 kez ağları sarstı, asist ise yapamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

YÖNETİM TOPLANDI

F.Bahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco, Kasımpaşa maçının devre arasında bir toplantı yapmış ve fikir alışverişinde bulunmuştu.

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