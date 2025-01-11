TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor! Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe'de, ara transfer dönemine kısa bir zaman kala flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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TAPUSU SEZON SONUNDA ALINACAK
Al-Nassr'dan yarım sezonluğuna kiralık olarak kadroya katılacak olan Anderson Talisca'yla sezon sonunda üç yıllık kontrat imzalanacak.
Sarı-lacivertliler, yarım sezon için Brezilyalı oyuncunun maaşını Suudi ekibiyle yarı yarıya ödeyecek.
Talisca'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu 5 milyon Euro olacak.
Yeni sezonda ise oyuncunun maaşının büyük bölümü sponsorlar tarafından karşılanacak.
Aksilik olmazsa birkaç gün içinde Fenerbahçe taraftarı sambacıya kavuşacak.
19 MAÇTA OYNADI
Talisca, bu sezon Al-Nassr'la 19 maça çıktı. Suudi Pro Ligi'nde 10, Kral Kupası'nda 2, Suudi Süper Kupası'nda 2 ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev yaptı.
Bin 393 dakika sahada kalan Anderson Talisca, 8 kez ağları sarstı, asist ise yapamadı.
YÖNETİM TOPLANDI
F.Bahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco, Kasımpaşa maçının devre arasında bir toplantı yapmış ve fikir alışverişinde bulunmuştu.
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