Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından Filip Kostic'in performansından memnun kalmayan sarı-lacivertlilerden sol bek hamlesi geldi. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fransız ekibinin 20 milyon Euro seviyesinde bir gelir beklediği Medina, tıpkı sezonu kapatan Oosterwolde gibi iki mevkide de oynayabiliyor.
Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde bulunan Oosterwolde'nin yerine düşünülen Medina tam da teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği bir isim.
Ligde forma giydiği son 3 maçta da sol bekte görev yapan Arjantinli, skor katkısını üretemedi.
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