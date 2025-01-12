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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından Filip Kostic'in performansından memnun kalmayan sarı-lacivertlilerden sol bek hamlesi geldi. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Fenerbahçe'de sol bek için de çalışmalar devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Kostic'in yerine ilk 11'de forma giyebilecek bir isim bakan sarı-lacivertliler, Lens'in bir başka yıldızına gözünü dikti: Facundo Medina.

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Hem sol bekte hem de stoperde forma giyebilen 25 yaşındaki Arjantinli yıldız için teknik heyetten olumlu yanıt alan yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Fransız ekibinin 20 milyon Euro seviyesinde bir gelir beklediği Medina, tıpkı sezonu kapatan Oosterwolde gibi iki mevkide de oynayabiliyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde bulunan Oosterwolde'nin yerine düşünülen Medina tam da teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği bir isim.

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi

Ligde forma giydiği son 3 maçta da sol bekte görev yapan Arjantinli, skor katkısını üretemedi.

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