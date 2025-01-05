Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Ada'dan güzel haberler geldi. Daha önce Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene için nabız yoklayan sarı lacivertliler anlaşma zeminine eskisinden çok daha yakın.

İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Unai Emery, sezon başında geri satın alma maddesi ile takıma dönen oyucusunun 6 ayda beklenen katkıyı veremediğini ve ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilenen F.Bahçe'nin eli güçlenirken yönetim de kolları sıvadı.