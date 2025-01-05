Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme
Fenerbahçe'nin devre arası transfer hedeflerinden birisi Jaden Philogene. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyuncu için takımı Aston Villa sürpriz bir açıklamada bulundu. İşte Ada'dan sarı lacivertlilere müjde haber... | Son dakika FB spor haberleri
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Geçen sezon F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'de oynayan ve sergilediği performansla dikkat çeken Philogene için operasyonu bizzat kendisi yönetiyor. Aston Villa ile de iyi ilişkisi bulunan Ilıcalı, transferdeki en önemli koz.
"ÇOK BÜYÜK YETENEK"
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçen sezon Hull City forması giyen Jaden Philogene'ye olan hayranlığını daha önce belirtmişti. Philogene bu sezon Premier Lig'de skor katkısı üretemedi ancak geçen yıl Championship'te 12 gol atıp 6 da asist yapmıştı. O dönem genç oyuncudan övgü ile bahseden Ilıcalı, "Hull City'de bir kanat oyuncusu var ismini yazın. Çok büyük bir yetenek" demişti.
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