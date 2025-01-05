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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin devre arası transfer hedeflerinden birisi Jaden Philogene. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyuncu için takımı Aston Villa sürpriz bir açıklamada bulundu. İşte Ada'dan sarı lacivertlilere müjde haber... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Ada'dan güzel haberler geldi. Daha önce Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene için nabız yoklayan sarı lacivertliler anlaşma zeminine eskisinden çok daha yakın.

Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Unai Emery, sezon başında geri satın alma maddesi ile takıma dönen oyucusunun 6 ayda beklenen katkıyı veremediğini ve ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilenen F.Bahçe'nin eli güçlenirken yönetim de kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

Emery yaptığı açıklamada Philogene'nin kiralık olarak sene sonuna kadar bir takıma gidebileceğini belirterek, "Bazı teklifler var ve ona inanan çok sayıda takım bulunuyor. Teknik direktör olarak onu bırakmak istemiyorum ama kiralık olarak ayrılması seçeneklerimiz arasında" dedi.

Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

Geçen sezon F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'de oynayan ve sergilediği performansla dikkat çeken Philogene için operasyonu bizzat kendisi yönetiyor. Aston Villa ile de iyi ilişkisi bulunan Ilıcalı, transferdeki en önemli koz.

Fenerbahçe'ye Jaden Philogene müjdesi! Transferde sürpriz gelişme

"ÇOK BÜYÜK YETENEK"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçen sezon Hull City forması giyen Jaden Philogene'ye olan hayranlığını daha önce belirtmişti. Philogene bu sezon Premier Lig'de skor katkısı üretemedi ancak geçen yıl Championship'te 12 gol atıp 6 da asist yapmıştı. O dönem genç oyuncudan övgü ile bahseden Ilıcalı, "Hull City'de bir kanat oyuncusu var ismini yazın. Çok büyük bir yetenek" demişti.

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