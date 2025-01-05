Fenerbahçe stoperde rotayı Ada'ya çevirdi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Oosterwolde ve Becao'nun uzun süreli sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Lens'te forma giyen Kevin Danso'yu transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Avusturyalı stoperin 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle Fenerbahçe'nin rotasını Brezilyalı stoper Diego Carlos'a çevirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Brezilyalı stoper için ocakta Aston Villa'ya kiralama teklifi yapılması bekleniyor.
Ara transferde yapılacak teklifte oyuncuyu sezon sonunda 8 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu da bulunuyor.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon Aston Villa'da 17 karşılaşmada forma şansı buldu.
Tecrübeli savunmacı müsabakalarda 1403 dakika sahada kalmayı başardı.
Diego Carlos'un Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Sambacı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
Desportivo altyapısında yetişen Diego Carlos daha sonra Sao Paulo; Paulista-SP, Madureira, Estoril, Porto, Nantes ve Sevilla'da oynadı.
Aston Villa, 2022-2023 sezonu başında sağ ayaklı stoper için 31 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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