Fenerbahçe stoperde rotayı Ada'ya çevirdi!

Becao ve Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırmıştı.

Avusturyalı stoperin bonservisinin 25 milyon Euro olması sebebiyle Kanarya'nın bu bölge için rotasını Diego Carlos'a çevirdiği öne sürüldü