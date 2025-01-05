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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe stoperde rotayı Ada'ya çevirdi!

Fenerbahçe stoperde rotayı Ada'ya çevirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Oosterwolde ve Becao'nun uzun süreli sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Lens'te forma giyen Kevin Danso'yu transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Avusturyalı stoperin 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle Fenerbahçe'nin rotasını Brezilyalı stoper Diego Carlos'a çevirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Fener'den Carlos hamlesi

Becao ve Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırmıştı.

Fener'den Carlos hamlesi

Sarı-lacivertliler'in Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Fener'den Carlos hamlesi

Avusturyalı stoperin bonservisinin 25 milyon Euro olması sebebiyle Kanarya'nın bu bölge için rotasını Diego Carlos'a çevirdiği öne sürüldü

Fener'den Carlos hamlesi

Brezilyalı stoper için ocakta Aston Villa'ya kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

Fener'den Carlos hamlesi

Ara transferde yapılacak teklifte oyuncuyu sezon sonunda 8 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Fener'den Carlos hamlesi

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Aston Villa'da 17 karşılaşmada forma şansı buldu.

Fener'den Carlos hamlesi

Tecrübeli savunmacı müsabakalarda 1403 dakika sahada kalmayı başardı.

Fener'den Carlos hamlesi

Diego Carlos'un Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Fener'den Carlos hamlesi

Sambacı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

Fener'den Carlos hamlesi

Desportivo altyapısında yetişen Diego Carlos daha sonra Sao Paulo; Paulista-SP, Madureira, Estoril, Porto, Nantes ve Sevilla'da oynadı.

Fener'den Carlos hamlesi

Aston Villa, 2022-2023 sezonu başında sağ ayaklı stoper için 31 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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