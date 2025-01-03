TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'ya transferi büyük bir sabırsızlıkla beklenen Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar...
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Talisca, sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. Sezon sonunda ise bonservisi alınacak.
30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olacağı öğrenildi. Talisca'nın maaşı da Al-Nassr'la yarı yarıya karşılanacak.
CEO SATIŞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
Birkaç gün önce Suudi basınından Okaz, Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jamaan'ın Anderson Talisca ile Sadio Mane'nin devre arasında ayrılmasına kazançlı bir teklif olmaması halinde izin vermeyeceğine dair haber yayımlamıştı.
7 YIL SONRA DÖNÜYOR
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Anderson Talisca, tam 7 yıl aranın ardından Türkiye'ye geliyor. Siyah-beyazlı forma altında iki sezonda sergilediği performansla herkesin takdirini kazanmıştı.
8 GOL ATTI
Bu sezon Al Nassr'la Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika saha kaldı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, asist katkısı ise sağlayamadı.
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