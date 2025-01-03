  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'ya transferi büyük bir sabırsızlıkla beklenen Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Fenerbahçe, aylardır büyük uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı...

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Suudi basınından, "akhbarkalaan.com", "Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdi" başlığı ile verdiği haberinde; 'Anderson Talisca, Türk kulübü Fenerbahçe'yle önümüzdeki dönem için anlaştığını doğruladı' ifadelerini kullandı. Haberin detayında ise Brezilyalı 10 numaranın şu sözlerine yer verdi:

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Geçtiğimiz birkaç saat içinde Fenerbahçe'yle transfer konusunda anlaşmaya vardım. Yeni takımımın antrenmanlarına resmi olarak katılmak için yakın zamanda Türkiye'ye gideceğim."

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Talisca, sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. Sezon sonunda ise bonservisi alınacak.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olacağı öğrenildi. Talisca'nın maaşı da Al-Nassr'la yarı yarıya karşılanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

CEO SATIŞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Birkaç gün önce Suudi basınından Okaz, Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jamaan'ın Anderson Talisca ile Sadio Mane'nin devre arasında ayrılmasına kazançlı bir teklif olmaması halinde izin vermeyeceğine dair haber yayımlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

7 YIL SONRA DÖNÜYOR

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Anderson Talisca, tam 7 yıl aranın ardından Türkiye'ye geliyor. Siyah-beyazlı forma altında iki sezonda sergilediği performansla herkesin takdirini kazanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

8 GOL ATTI

Bu sezon Al Nassr'la Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika saha kaldı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, asist katkısı ise sağlayamadı.

'Yeni Zidane' için harekete geçildi!
G.Saray'ın yıldızına Fatih Terim kancası! Yönetim harekete geçti
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MAÇ GÜNÜ: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan paly-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç programı
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı!
G.Saray Skriniar'da sona geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kevin Danso yakın takipte Kevin Danso yakın takipte 00:35
Ön yargılar kırılacak Ön yargılar kırılacak 00:32
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:32
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:31
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:30
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:22
Daha Eski
Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... 00:06
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! 00:06
G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... 00:06
Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 00:06
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 00:06
Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! 00:06