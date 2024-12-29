Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile nikah tazeliyor! İşte yapılacak teklif
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yola devam etmek isteyen yönetim kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin milli oyuncuya yapacağı sözleşme teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Daha önce prensip anlaşmasına varılan milli yıldız ile detayları konuşacak olan yönetim 2+1 senelik sözleşme uzatmak istiyor.
İrfan sözleşme uzatmazsa ocaktan itibaren istediği takımla görüşebilecek.
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