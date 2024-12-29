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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile nikah tazeliyor! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile nikah tazeliyor! İşte yapılacak teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yola devam etmek isteyen yönetim kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin milli oyuncuya yapacağı sözleşme teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:13
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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile nikah tazeliyor! İşte yapılacak teklif

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile nikah tazeliyor! İşte yapılacak teklif

Gelecek transferler merak edilirken diğer yandan gözler iç transfere çevrildi.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile nikah tazeliyor! İşte yapılacak teklif

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yola devam etmek isteyen yönetim kolları sıvadı.

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