Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında; Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Serap Kuka
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Orge, Liza Saronova, Stysiak)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Alecrim, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Ada Germen)
Setler: 25-21, 25-20, 25-18
Süre: 74 dakika (27, 24, 23)