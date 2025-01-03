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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında; Fenerbahçe Medicana konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 20:17
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Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında; Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Serap Kuka

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Orge, Liza Saronova, Stysiak)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Alecrim, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Ada Germen)

Setler: 25-21, 25-20, 25-18

Süre: 74 dakika (27, 24, 23)

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