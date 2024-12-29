Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattına yapacağı takviyeler bir süredir gündem olmuştu. Arap basını bu gelişmeler sonrası Firmino ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir transfer haberi verdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Ara transfer döneminde en az 3-4 transfer yaparak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. İlk olarak Talisca'yı bitirmek isteyen F.Bahçe yönetimi, geçen sezon da transferi gündeme gelen Roberto Firmino için yeniden harekete geçti.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun İngiltere'de görev aldığı dönemlerde Liverpool'da oynayan Sambacı'yı yakından tanıdığı ve takımında çok istediği öğrenildi.
Günümüzde Suudi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-lacivertliler temaslara başladı. Forvet, ikinci forvet ve forvet arkasında forma giyebilen Firmino ile zaman zaman çift forvete de geçmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, hücumda elini güçlendirmek istiyor.
Yönetim zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu koyarak oyuncunun sergileyeceği performansa göre renklerine katmak istiyor. Maximin'de izlenen yol takip edilecek.
MAXIMIN UYUMU
Firmino geçen sezon Al- Ahli'de Maximin ile birlikte forma giymişti. Sahada birbirini iyi tanıyan ve uyum sergileyen iki futbolcunun yeniden buluşma ihtimali belirdi. Geçen sezon Maximin, Firmino'ya bir asist yaparken ikili çok sayıda maçta birlikte forma giymişti.
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