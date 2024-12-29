  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattına yapacağı takviyeler bir süredir gündem olmuştu. Arap basını bu gelişmeler sonrası Firmino ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir transfer haberi verdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde en az 3-4 transfer yaparak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. İlk olarak Talisca'yı bitirmek isteyen F.Bahçe yönetimi, geçen sezon da transferi gündeme gelen Roberto Firmino için yeniden harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun İngiltere'de görev aldığı dönemlerde Liverpool'da oynayan Sambacı'yı yakından tanıdığı ve takımında çok istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Günümüzde Suudi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-lacivertliler temaslara başladı. Forvet, ikinci forvet ve forvet arkasında forma giyebilen Firmino ile zaman zaman çift forvete de geçmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, hücumda elini güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Yönetim zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu koyarak oyuncunun sergileyeceği performansa göre renklerine katmak istiyor. Maximin'de izlenen yol takip edilecek.

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

MAXIMIN UYUMU

Firmino geçen sezon Al- Ahli'de Maximin ile birlikte forma giymişti. Sahada birbirini iyi tanıyan ve uyum sergileyen iki futbolcunun yeniden buluşma ihtimali belirdi. Geçen sezon Maximin, Firmino'ya bir asist yaparken ikili çok sayıda maçta birlikte forma giymişti.

G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması!
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
İngilizler Yunus'un peşinde!
Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den kanat hamlesi! F.Bahçe'den kanat hamlesi! 00:20
Vinicius Jr'dan rekor imza! Vinicius Jr'dan rekor imza! 00:13
G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! 00:01
Vinicius Jr'dan rekor imza! Vinicius Jr'dan rekor imza! 23:51
F.Bahçe'de flaş Bruyne gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Bruyne gelişmesi! 23:21
Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu 23:21
Daha Eski
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor 23:21
Ezeli rakipler gelirlerini açıkladı! Ezeli rakipler gelirlerini açıkladı! 23:21
F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor! 23:21
F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi 23:21
Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası 23:21
Galatasaray’a tangocu kanat! Galatasaray’a tangocu kanat! 23:21