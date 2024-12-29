Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde en az 3-4 transfer yaparak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. İlk olarak Talisca'yı bitirmek isteyen F.Bahçe yönetimi, geçen sezon da transferi gündeme gelen Roberto Firmino için yeniden harekete geçti.



