Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jose Mourinho, eski öğrencisiyle bir görüşme yapmış ve ikna etmeye çalışmıştı. Rashford'ın durumu kısa süre içinde netleşecek.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Marcus Rashford'ın Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.