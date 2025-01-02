Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kadrosuna yıldız isimler takviye ederek sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı için yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor. Son olarak Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:17 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:32
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Son olarak Fenerbahçe'nin istediği o yıldız hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
PSG RASHFORD'A TALİP OLDU
Kolo Muani'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Marcus Rashford için harekete geçti.
Fransız ekibinin Manchester United'a satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jose Mourinho, eski öğrencisiyle bir görüşme yapmış ve ikna etmeye çalışmıştı. Rashford'ın durumu kısa süre içinde netleşecek.
Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Marcus Rashford'ın Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz Yıldız, Kırmızı Şeytanlar ile yeni sezonda 24 maça çıkarken 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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