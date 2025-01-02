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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kadrosuna yıldız isimler takviye ederek sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı için yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor. Son olarak Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:17 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:32
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Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Hatayspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Sarı-lacivertliler, ligin 2. yarısında puan kaybı yaşamadan lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatarak şampiyon olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Öte yandan ocak ayı transfer dönemine kısa bir zaman kala Kanarya'da çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Son olarak Fenerbahçe'nin istediği o yıldız hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

PSG RASHFORD'A TALİP OLDU

Kolo Muani'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Marcus Rashford için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Fransız ekibinin Manchester United'a satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jose Mourinho, eski öğrencisiyle bir görüşme yapmış ve ikna etmeye çalışmıştı. Rashford'ın durumu kısa süre içinde netleşecek.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Marcus Rashford'ın Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Jose Mourinho eski öğrencisini ikna edebilecek mi?

İngiliz Yıldız, Kırmızı Şeytanlar ile yeni sezonda 24 maça çıkarken 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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