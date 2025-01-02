Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sakatlıklar ve bireysel hatalar dolayısıyla problem yaşadığı savunma bölgesine ara transfer döneminde takviye yapmak istiyordu. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda İtalya'dan gündemine aldığı o isimle mutlu sona çok yaklaştı. Çizme basınında yer alan habere göre; o yıldız Fenerbahçe'ye imza atmak için ayrılık kararı aldığını kulübüne bildirdi. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe'nin ara transferdeki ilk bombasını ise İtalyan medyası duyurdu.
İşte Kanarya'nın transferini bitirmek üzere olduğu o isim...
HERMOSO AN MESELESİ!
Vocegiallorossa'nın Il Messaggero'ya dayandırdığı ve Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
İspanyol savunma oyuncusunun sezon başında transfer olduğu Roma'dan, kısa süre sonra ayrılma kararı aldığı belirtildi.
29 yaşındaki ismin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye giderek daha fazla hazır göründüğü belirtildi.
Hermoso'nun, Jose Mourinho ile çalışmak istediği ve Roma'ya ayrılık kararını bildirdiği ifade edildi.
Hermoso'nun yüksek maaşı sebebiyle İtalyan ekibinin de yolları ayırmaya sıcak baktığı yazıldı.
Bunun yanı sıra teknik direktör Claudio Ranieri'nin, Hermoso'nun ayrılığına olumlu yanıt vermese de başarılı stoperin kararının kesin olduğu ve İtalyan devinden bonservisini almaya çalıştığı kaydedildi.
BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI!
Mario Hermoso bu sezon Roma'da toplam 13 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Hermoso'nun, Roma ile olan kontratı 2027 yılında sona erecekti.
Real Madrid altyapısında yetişen 1.84 boyundaki defans oyuncusu, kariyerinde Valladolid, Espanyol ve Atletico Madrid gibi takımlarda da ter dökmüştü.
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