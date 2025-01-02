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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sakatlıklar ve bireysel hatalar dolayısıyla problem yaşadığı savunma bölgesine ara transfer döneminde takviye yapmak istiyordu. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda İtalya'dan gündemine aldığı o isimle mutlu sona çok yaklaştı. Çizme basınında yer alan habere göre; o yıldız Fenerbahçe'ye imza atmak için ayrılık kararı aldığını kulübüne bildirdi. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:54
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Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'de transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Bu doğrultuda Portekizli hocanın talebi sonrası kolları sıvayan yönetimin, ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'nin ara transferdeki ilk bombasını ise İtalyan medyası duyurdu.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

İşte Kanarya'nın transferini bitirmek üzere olduğu o isim...

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

HERMOSO AN MESELESİ!

Vocegiallorossa'nın Il Messaggero'ya dayandırdığı ve Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

İspanyol savunma oyuncusunun sezon başında transfer olduğu Roma'dan, kısa süre sonra ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

29 yaşındaki ismin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye giderek daha fazla hazır göründüğü belirtildi.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Hermoso'nun, Jose Mourinho ile çalışmak istediği ve Roma'ya ayrılık kararını bildirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Hermoso'nun yüksek maaşı sebebiyle İtalyan ekibinin de yolları ayırmaya sıcak baktığı yazıldı.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Bunun yanı sıra teknik direktör Claudio Ranieri'nin, Hermoso'nun ayrılığına olumlu yanıt vermese de başarılı stoperin kararının kesin olduğu ve İtalyan devinden bonservisini almaya çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI!

Mario Hermoso bu sezon Roma'da toplam 13 karşılaşmada boy gösterdi.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Hermoso'nun, Roma ile olan kontratı 2027 yılında sona erecekti.

Fenerbahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! İtalyan basını anlaşmayı duyurdu

Real Madrid altyapısında yetişen 1.84 boyundaki defans oyuncusu, kariyerinde Valladolid, Espanyol ve Atletico Madrid gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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