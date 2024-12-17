Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sakatlıkların ardından harekete geçen yönetim Arabistan'a transfer çıkarması yapacak. Kanarya iki yıldız ismi aynı anda bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Fenerbahçe, Maximin'de olduğu gibi Merih'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Bu sezon 18 maçta forma giyen Merih'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.
Yönetim, bu transferi sonuçlandırıp, savunmayı milli takım oyuncularından kurmayı planlıyor.
Fenerbahçe transfer komitesi; Merih'in dışında Anderson Talisca için de görüşmeler yapacak.
Brezilyalı oyuncuyla ve Al-Nassr'la bir toplantı yapılacak.
Talisca'nın maaşı için sponsorlarla anlaşan Fenerbahçe, Suudi ekibini ikna etmeye çalışacak.
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