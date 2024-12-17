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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sakatlıkların ardından harekete geçen yönetim Arabistan'a transfer çıkarması yapacak. Kanarya iki yıldız ismi aynı anda bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

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Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, bu hafta Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Hedefteki isim; milli yıldız Merih Demiral... Al-Ahli'yle sözleşmesi 2026'da bitecek olan 26 yaşındaki stoper için masaya oturulacak.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe, Maximin'de olduğu gibi Merih'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Bu sezon 18 maçta forma giyen Merih'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Yönetim, bu transferi sonuçlandırıp, savunmayı milli takım oyuncularından kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe transfer komitesi; Merih'in dışında Anderson Talisca için de görüşmeler yapacak.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Brezilyalı oyuncuyla ve Al-Nassr'la bir toplantı yapılacak.

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 2 yıldız birden...

Talisca'nın maaşı için sponsorlarla anlaşan Fenerbahçe, Suudi ekibini ikna etmeye çalışacak.

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