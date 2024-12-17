Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Milliyet'in haberine göre sağlık heyeti, sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi.