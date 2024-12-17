  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'le geçen Fenerbahçe'de sakat isimlerden gelen haberler moralleri bozdu. 17. haftada cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde o isim için seferberlik ilan edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 13:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarının ardından alınan RAMS Başakşehir galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ı sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığı öğrenilirken, Dominik Livakovic'in 2 hafta, Oğuz Aydın'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtidi.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Süper Lig'in 17. haftasında ligin öne çıkan takımlarından Eyüpspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Livakovic'in Eyüpspor maçında forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi

Milliyet'in haberine göre sağlık heyeti, sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye'de de oynayan Janis Timma hayatını kaybetti Türkiye'de de oynayan Janis Timma hayatını kaybetti 13:22
F.Bahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi F.Bahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi 13:10
Boey'den kötü haber! Kabus bitmiyor Boey'den kötü haber! Kabus bitmiyor 12:47
Doping testi pozitif çıktı! 4 yıl men gündemde Doping testi pozitif çıktı! 4 yıl men gündemde 12:40
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor 12:24
Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı 12:22
Daha Eski
"Olimpiyatlarda Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz" "Olimpiyatlarda Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz" 12:20
Sultanların 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu Sultanların 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu 12:05
Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi 11:47
G.Saray'dan Roma'ya çıkarma! Dybala ve arkadaşı... G.Saray'dan Roma'ya çıkarma! Dybala ve arkadaşı... 11:31
Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı detayları! Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı detayları! 10:47
Menemenspor - Ankaragücü maçı detayları! Menemenspor - Ankaragücü maçı detayları! 10:42