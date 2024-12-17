Fenerbahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'le geçen Fenerbahçe'de sakat isimlerden gelen haberler moralleri bozdu. 17. haftada cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde o isim için seferberlik ilan edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarının ardından alınan RAMS Başakşehir galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ı sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığı öğrenilirken, Dominik Livakovic'in 2 hafta, Oğuz Aydın'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtidi.
Süper Lig'in 17. haftasında ligin öne çıkan takımlarından Eyüpspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor.
Livakovic'in Eyüpspor maçında forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi.
Milliyet'in haberine göre sağlık heyeti, sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçına yetişemezse kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.
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