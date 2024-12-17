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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek istiyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerin önceliği savunma hattı. İşte Ocak ayı listesinde yer alan ve Portekiz'de forma giyen o savunmacı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 14:43 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 15:15
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderin 6 puan gerisinde 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Sarı lacivertli ekipte arka arkaya yaşanan sakatlıklar ve savunma hattında düşen performans, yönetimin alarm durumuna geçmesine sebep oldu.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Kadıköy ekibi, ara transfer döneminde takıma yapacakları takviyeler ile bu problemi çözmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Bu bağlamda Merih Demiral, Juan Miranda, Antonino Gallo, Sergio Reguilon ve Reinildo Mandava gibi isimler ile görüşen Kanarya, yönünü Portekiz'e döndü.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Sporting Braga'nın 25 yaşındaki oyuncusu Sikou Niakate, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev alıyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Fenerbahçe'nin önceliği olan iki pozisyonda da verimli rol oynayan Malili oyuncu bu sebeple transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Bola Na Rede'nin haberine göre Portekiz ekibinin transfer için Süper Lig devinden beklediği ödeme ise yaklaşık olarak 10 milyon Euro.

Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Son 2 sezondaki performansı ile dikkat çeken oyuncu bu sezon 21 maça çıktı ve 3 gol katkısı sundu. Niakate'yi takip eden takımlar arasında Lyon başta olmak üzere Reims,Villareal ve Brest de var.

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