Fenerbahçe'ye Mourinho'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Devre arasında transfer...

Bu bağlamda Merih Demiral, Juan Miranda, Antonino Gallo, Sergio Reguilon ve Reinildo Mandava gibi isimler ile görüşen Kanarya, yönünü Portekiz'e döndü.

Sporting Braga'nın 25 yaşındaki oyuncusu Sikou Niakate, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev alıyor.