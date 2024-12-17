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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert gönderme: Ayrıcalık talebiniz var

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert gönderme: Ayrıcalık talebiniz var

Fenerbahçe, resmi kanallarından yaptığı paylaşım ile Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisinde yaşanan pozisyonlara değindi. Paylaşımda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sert sözler ile hedef alındı. İşte detaylar... | Son dakika FB GS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:04 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:14
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert gönderme: Ayrıcalık talebiniz var

Fenerbahçe, resmi kanallarından yaptığı paylaşım ile Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisinde yaşanan pozisyonlara değindi. Paylaşımda "Ayrıcalık talebiniz var" sözleri ile Galatasaray hedef alındı. İşte o açıklama...

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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