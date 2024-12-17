Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert gönderme: Ayrıcalık talebiniz var

Fenerbahçe, resmi kanallarından yaptığı paylaşım ile Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisinde yaşanan pozisyonlara değindi. Paylaşımda "Ayrıcalık talebiniz var" sözleri ile Galatasaray hedef alındı. İşte o açıklama...
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!