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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken yaşadıkları sakatlıklar ile sarsılan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde öncelik savunma hattında. Sarı lacivertli yönetimin bu bağlamda düğmeye bastığı ve 4 futbolcu için yoğun mesai harcadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 10:34
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Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Bu sezon tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de talihsizlikler üst üste gerçekleşti.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

İlk olarak yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a gitmesi ile sol bekte sarsılmalar başladı.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Ardından Jayden Oosterwolde'nin ekim ayında sol diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapatması savunma hattında deprem etkisi yarattı.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Sarı lacivertli yönetimin devre arasında öncelikli hedefi, savunma hattını sol bek transferleri aracılığı ile güçlendirmek olacak.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

İşte sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer görüşmelerinin ardından basına sızan Ocak ayı listesi…

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Listede bulunan isimlerden biri İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen İspanyol oyuncu Juan Miranda.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Temmuz ayında Real Betis'ten Çizme ekibine transfer olan İspanyol sol bek, bu sezon çıktığı 16 maçta 2 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

24 yaşındaki Miranda'nın ardından listede kendisiyle aynı yaşta olan Antonino Gallo bulunuyor.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Lecce'de forma giyen Gallo, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 kez gol getiren pası attı. İtalyan oyuncunun güncel değeri 4.5 milyon Euro.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Listedeki bir diğer isim, Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olacağı iddiaları sürmekte olan Sergio Reguilon.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Reguilon'un Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Aynı zamanda Mourinho'nun eski öğrencisi olan İspanyol sol bek, 11 milyon Euro değere sahip.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Bu sezon Premier Lig ekibi ile henüz maça çıkmamış olan 28 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Hürriyet'in haberine göre listede son olarak Atletico Madrid'den Reinildo Mandava yer alıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda La Liga ekibi ile olan sözleşmesi bitecek.

Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Mozambikli oyuncu bu sezon 18 maçta forma giyerken henüz skor katkısı sunmayı başaramadı.

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