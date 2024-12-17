Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…

Listedeki bir diğer isim, Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olacağı iddiaları sürmekte olan Sergio Reguilon.

Reguilon'un Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Aynı zamanda Mourinho'nun eski öğrencisi olan İspanyol sol bek, 11 milyon Euro değere sahip.