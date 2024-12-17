Fenerbahçe’nin transfer listesi basına sızdı! 4 futbolcu…
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken yaşadıkları sakatlıklar ile sarsılan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde öncelik savunma hattında. Sarı lacivertli yönetimin bu bağlamda düğmeye bastığı ve 4 futbolcu için yoğun mesai harcadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sarı lacivertli yönetimin devre arasında öncelikli hedefi, savunma hattını sol bek transferleri aracılığı ile güçlendirmek olacak.
İşte sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer görüşmelerinin ardından basına sızan Ocak ayı listesi…
Listede bulunan isimlerden biri İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen İspanyol oyuncu Juan Miranda.
Temmuz ayında Real Betis'ten Çizme ekibine transfer olan İspanyol sol bek, bu sezon çıktığı 16 maçta 2 asist katkısı sundu.
24 yaşındaki Miranda'nın ardından listede kendisiyle aynı yaşta olan Antonino Gallo bulunuyor.
Lecce'de forma giyen Gallo, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 kez gol getiren pası attı. İtalyan oyuncunun güncel değeri 4.5 milyon Euro.
Listedeki bir diğer isim, Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olacağı iddiaları sürmekte olan Sergio Reguilon.
Reguilon'un Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Aynı zamanda Mourinho'nun eski öğrencisi olan İspanyol sol bek, 11 milyon Euro değere sahip.
Bu sezon Premier Lig ekibi ile henüz maça çıkmamış olan 28 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
Hürriyet'in haberine göre listede son olarak Atletico Madrid'den Reinildo Mandava yer alıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda La Liga ekibi ile olan sözleşmesi bitecek.
Mozambikli oyuncu bu sezon 18 maçta forma giyerken henüz skor katkısı sunmayı başaramadı.
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