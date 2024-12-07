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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 21:13
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Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşitkaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşmadan siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

6. dakikada sol kanatta topla birlikte ceza yayına ilerleyen Saint-Maximin'in pasında altıpasın önünde topla buluşan Dzeko'nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

EMİRHAN TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

10. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'u da geçen topu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.

Top çizgiyi geçti mi? Dzeko'nun şutunda... Devamını Oku BUNU DA OKU

29. dakikada Gedson Fernandes'in pasında Rafa Silva, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında dönen topu önünde bulan Immobile'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta Tadic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+2. dakikada sol taraftan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK!

Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakikada Beşiktaş'tan Tayyip Talha sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Devamını Oku BUNU DA OKU

İkinci yarıda 49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.

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