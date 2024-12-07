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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Tayyip Talha Sanuç oyundan çıktı!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Tayyip Talha Sanuç oyundan çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 20:38 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 20:46
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Tayyip Talha Sanuç oyundan çıktı!

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 68'inci dakikasında Tayyip Talha Sanuç, savunmadan attığı uzun top sonrasında sakatlandı. 24 yaşındaki savunmacı, arka adalesini tutarken yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Tayyip Talha'nın yerine 70'inci dakikada Zaynutdinov dahil oldu.

Tayyip Talha Sanuç, 2022-23 sezonunda deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre formasından ayrı kalmıştı.

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