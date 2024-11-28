TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arası operasyonları için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Talisca'yı renklerine bağlamak üzere harekete geçtiği ortaya çıkan sarı lacivertliler, bu haberle taraftarları heyecanlandırmıştı. Transferde sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalılar Fred ve Becao ile de temasta olduğu öğrenildi.
İngiliz basınında da Jose Mourinho'nun uzun zamandır Anderson Talisca'yı tanıdığı ve özel bir yetenek olarak tanımladığı belirtildi.
Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun; Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı, kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da Talisca transferini heyecanla bekliyor. Sosyal medyada birçok özel paylaşım yapılıyor.
SAKATLIĞI İZLENİYOR
Anderson Talisca'nın Al Nassr'da son olarak sakatlanması da yakından takip ediliyor. Ancak Talisca'nun uzun süreli ciddi bir sakatlığının olmaması durumu rahatlatıyor.
Ocak ayına kadar Brezilyalı futbolcunun iyileşmesi bekleniyor.
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