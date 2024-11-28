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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arası operasyonları için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Talisca'yı renklerine bağlamak üzere harekete geçtiği ortaya çıkan sarı lacivertliler, bu haberle taraftarları heyecanlandırmıştı. Transferde sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de tüm gözler Anderson Talisca'ya çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Ocak ayında sarı-lacivertli kulübün ilk olarak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Al Nassr ile görüşmeler sürerken Talisca'nın Avrupa'ya ve çok yakından tanıdığı Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalılar Fred ve Becao ile de temasta olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

İngiliz basınında da Jose Mourinho'nun uzun zamandır Anderson Talisca'yı tanıdığı ve özel bir yetenek olarak tanımladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun; Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı, kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da Talisca transferini heyecanla bekliyor. Sosyal medyada birçok özel paylaşım yapılıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

SAKATLIĞI İZLENİYOR

Anderson Talisca'nın Al Nassr'da son olarak sakatlanması da yakından takip ediliyor. Ancak Talisca'nun uzun süreli ciddi bir sakatlığının olmaması durumu rahatlatıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de adım adım Talisca! 2 yıldız oyuncu devrede

Ocak ayına kadar Brezilyalı futbolcunun iyileşmesi bekleniyor.

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