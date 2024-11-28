TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Bunlardan biri Talisca. Fenerbahçe orta sahaya iki yabancı transferi gerçekleştirirse savunmayı yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO Takvim'in haberine göre hedefteki isim ise Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan. Genç yıldız, teknik direktör Jose Mourrinho'nun istediği gibi hem sol stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.