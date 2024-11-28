TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Süper Lig'den o yıldız için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Bunlardan biri Talisca. Fenerbahçe orta sahaya iki yabancı transferi gerçekleştirirse savunmayı yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.
BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre hedefteki isim ise Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan. Genç yıldız, teknik direktör Jose Mourrinho'nun istediği gibi hem sol stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.
Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Yasin'in bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe kurmaylarının Ocak ayında Kasımpaşa'nın kapısını çalması bekleniyor.
İstanbul ekibinin 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan Yasin Özcan'ın gol veya asisti bulunmuyor.
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