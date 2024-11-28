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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Süper Lig'den o yıldız için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe için devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Sarı- Lacivertliler, sakatlanan ve sezonu kapatan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Kanarya'nın şu anda 13 yabancısı bulunuyor. Oosterwolde'nin sözleşmesi dondurulursa sayı 12'ye düşecek. Fenerbahçe'nin önceliği ise orta sahaya iki yabancı oyuncu almak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Bunlardan biri Talisca. Fenerbahçe orta sahaya iki yabancı transferi gerçekleştirirse savunmayı yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre hedefteki isim ise Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan. Genç yıldız, teknik direktör Jose Mourrinho'nun istediği gibi hem sol stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Yasin'in bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe kurmaylarının Ocak ayında Kasımpaşa'nın kapısını çalması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

İstanbul ekibinin 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan Yasin Özcan'ın gol veya asisti bulunmuyor.

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