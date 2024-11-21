Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de dünyayı sarsacak transfer operasyonu başladı. Dünyaca ünlü bir isme formayı giydirmek isteyen sarı lacivertliler de Jose Mourinho eski öğrencisiyle görüşerek, "F.Bahçe'ye gelmek ister misin" diye sordu. Sarı lacivertli kurmaylar bu gelişmenin ardından Al Nassr yetkilileriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak "Orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor.
Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin" diye sordu.
Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor.
Ilıcalı, Al Nassr'la, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu.
Al Nassr transfer için kapıyı aralık tuttu.
Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" kampanyası başlattı.
Ronaldo rüyasının gerçeğe dönmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde.
DİĞER