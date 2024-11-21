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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de dünyayı sarsacak transfer operasyonu başladı. Dünyaca ünlü bir isme formayı giydirmek isteyen sarı lacivertliler de Jose Mourinho eski öğrencisiyle görüşerek, "F.Bahçe'ye gelmek ister misin" diye sordu. Sarı lacivertli kurmaylar bu gelişmenin ardından Al Nassr yetkilileriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yüzyılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Talisca heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre sarı-lacivertli kulüp yüzyılın transferi için dört koldan atağa geçti.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak "Orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin" diye sordu.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Ilıcalı, Al Nassr'la, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Al Nassr transfer için kapıyı aralık tuttu.

Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi! İşte çılgın plan

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" kampanyası başlattı.

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