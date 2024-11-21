Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimleri devam ediyor. Son olarak Al-Nassr'ın Talisca transferi için sarı lacivertlilerden En-Nesyri'yi pazarlık masasına yatırması üzerine Faslı oyuncudan görüşmeleri çıkmaza sokacak bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:03 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:12
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Saha içerisinde olduğu kadar saha dışarısında da yaptıkları hamleler ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, devre arası için sürpriz isimler ile görüşme halinde.
Mourinho'nun listesindeki bu isimlerden birisi, daha önce Süper Lig'de forma giymiş ve Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanmış oyuncu Talisca'ydı.
Al-Nassr'da forma giyen Talisca, Fenerbahçe ile devre arasında anlaşarak yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyordu.
Fenerbahçe'nin ilk teklifi, sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda zorunlu satın alma şeklindeydi. Suudi ekibi de bu teklife olumlu yaklaşıyordu.
Ancak Fenerbahçe, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısının da Nassr kulübü tarafından karşılanmasını istedi. Bu öneri ise Suudiler tarafından reddedildi.
Ardından Youssef En-Nesyri'yi isteyen Al-Nassr'da sportif direktör Adrian Esparraga, İstanbul'a gelerek 'transfer takası' başlığı ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, bu transferde Talisca'nın yanı sıra 13 milyon euro bonservis talep ediyordu. Al-Nassr yönetimi ise miktarı 10 milyon euroya çekmek istiyordu.
İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken En-Nesyri'den transferi çıkmaza sokacak bir hamle geldi ve Faslı oyuncu, Avrupa takımları dışında başka bir takımda forma giymek istemediğini açıkladı.
Bunun üzerine Kanarya'nın Talisca planları, yaz transfer döneminde olduğu gibi ertelenme riski ile karşı karşıya kaldı.
Güncel değeri 13 milyon Euro olan Sambacı, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Suudi ekibi ile sözleşmeye sahip.
Suudi Arabistan basınına "Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceği beklemede" başlığı ile yansıyan haber ise bu şekilde...
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