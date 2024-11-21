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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimleri devam ediyor. Son olarak Al-Nassr'ın Talisca transferi için sarı lacivertlilerden En-Nesyri'yi pazarlık masasına yatırması üzerine Faslı oyuncudan görüşmeleri çıkmaza sokacak bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:03 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:12
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile sezon hedeflerinde başarıya ulaşmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 26 puan ile 2. sırada yer alarak zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

13. hafta Kayseri deplasmanına çıkacak olan İstanbul ekibi için her 3 puan, bu bağlamda kritik öneme sahip.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Saha içerisinde olduğu kadar saha dışarısında da yaptıkları hamleler ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, devre arası için sürpriz isimler ile görüşme halinde.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Mourinho'nun listesindeki bu isimlerden birisi, daha önce Süper Lig'de forma giymiş ve Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanmış oyuncu Talisca'ydı.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Al-Nassr'da forma giyen Talisca, Fenerbahçe ile devre arasında anlaşarak yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyordu.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Fenerbahçe'nin ilk teklifi, sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda zorunlu satın alma şeklindeydi. Suudi ekibi de bu teklife olumlu yaklaşıyordu.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Ancak Fenerbahçe, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısının da Nassr kulübü tarafından karşılanmasını istedi. Bu öneri ise Suudiler tarafından reddedildi.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Ardından Youssef En-Nesyri'yi isteyen Al-Nassr'da sportif direktör Adrian Esparraga, İstanbul'a gelerek 'transfer takası' başlığı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Fenerbahçe, bu transferde Talisca'nın yanı sıra 13 milyon euro bonservis talep ediyordu. Al-Nassr yönetimi ise miktarı 10 milyon euroya çekmek istiyordu.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken En-Nesyri'den transferi çıkmaza sokacak bir hamle geldi ve Faslı oyuncu, Avrupa takımları dışında başka bir takımda forma giymek istemediğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Bunun üzerine Kanarya'nın Talisca planları, yaz transfer döneminde olduğu gibi ertelenme riski ile karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Güncel değeri 13 milyon Euro olan Sambacı, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Suudi ekibi ile sözleşmeye sahip.

Fenerbahçe'de Talisca seneye kaldı! Transferde En-Nesyri engeli

Suudi Arabistan basınına "Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceği beklemede" başlığı ile yansıyan haber ise bu şekilde...

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