FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!
Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını dünyaca ünlü teknik direktörün gitmek istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:44 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:49
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Son oynanan AZ Alkmaar maçında takımın 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Jose Mourinho eleştirileri üzerine çekmişti.
NEWCASTLE UNITED'IN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR
The Guardian'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.
Portekizli çalıştırıcının daha önce de West Ham United kulübüyle ismi geçmişti.
Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına İngiltere'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
"MUTLAKA İNGİLTERE'YE DÖNECEĞİM"
ESPN'e konuşan Mourinho, "Küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir döneminde değilim. Bir gün mutlaka İngiltere'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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