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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını dünyaca ünlü teknik direktörün gitmek istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:44 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:49
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ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezon başında takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Portekizli çalıştırıcının sarı lacivertlilere gelmesi dünyada büyük ses getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Jose Mourinho Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Son oynanan AZ Alkmaar maçında takımın 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Jose Mourinho eleştirileri üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

NEWCASTLE UNITED'IN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR

The Guardian'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Portekizli çalıştırıcının daha önce de West Ham United kulübüyle ismi geçmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına İngiltere'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

"MUTLAKA İNGİLTERE'YE DÖNECEĞİM"
ESPN'e konuşan Mourinho, "Küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir döneminde değilim. Bir gün mutlaka İngiltere'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!

Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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