Derbi Fener'in

Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 yenerek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Önceki gün olaylar nedeniyle ertelenen maç, bugün kaldığı yerden devam etti. İlk çeyrek 16-16 berabere bitti. İkinci periyotta Hillsman ve Winterburn ile etkili olan Beşiktaş, 18. dakikada Elif Bayram'ın turnikesiyle farkı 6 sayıya çıkardı: 35-29. İlk yarının bitmesine 2 saniye kala Fenerbahçe Opet, Allemand'ın turnikesiyle 2 sayılık basket buldu ve soyunma odasına Beşiktaş'ın 37-33 üstünlüğüyle gidildi.

MVP GABBY WİLLİAMS

Süper Kupa derbisinde 28. dakikada Beşiktaşlı Mühl, ayağının kayması sonucu sakatlandı ve salonu sedyeyle terk etti. 3. periyot, sarı-lacivertlilerin 55-51 üstünlüğüyle sona erdi. Finalde, sert savunma yaparak Beşiktaş'a hücumda şans tanımayan Fenerbahçe Opet, 38. dakikada Badiane'nin serbest atışıyla farkı 20'ye çıkardı: 59-79 ve derbiyi de 79-63 kazandı. Maçta 11 sayı ile oynayan Fenerbahçeli Williams, Süper Kupa'nın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

TFF FENERBAHÇE'Yİ KUTLADI

TFF, Fenerbahçe için kutlama mesajı yayınladı. Mesajda özetle, "Bu sene 13'üncüsü düzenlenen ve organizasyon tarihinde ilk kez iki Türk takımının mücadele ettiği 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan temsilcimiz F.Bahçe Opet'i içtenlikle kutlarız" denildi.

BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında özetle; ilk kez iki Türk takımının Süper Kupa finalini gururla izlediklerini ve iki takımımızı da kutladığını belirtti.