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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat'tan flaş Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı resmen kadrosuna kattı. Faslı yıldız kendisi için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:49
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat'tan flaş Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen kadrosuna kattı. Faslı yıldız kendisi için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

"KENDİMİ AİLEDEN HİSSEDİYORUM"

Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum.

"MOURINHO İLE DAHA ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Mourinho, Roma - Fiorentina maçından sonra bana benimle çalışmak istediğini söylemişti, benim de isteklerim aynıydı. Jose Mourinho gibi bir hoca sizi istiyorsa reddetmek çok zor. O 'winner' biri. Ben de öyleyim.

"TAKIM KALİTESİNİ ÇOK BEĞENDİM"

Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Takımın kalitesini çok beğendim. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı.

"FRED'LE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak.

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