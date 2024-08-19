Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan rövan maçında sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiği açıklanmıştı. Göztepe maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan Breziyalı yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerde son dakikada gelen puan kaybı moralleri bozarken, takımın en önemi oyuncularından biri olan Fred'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynadığı ve 2-1 kazandığı rövanş maçında sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiğini duyurdu.
Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşulurken, yıldız oyuncu geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmişti.
İzmir ekibiyle oynanan maçta süre almayan 31 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Fred, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maç, 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 1 asist yaptı.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
DİĞER