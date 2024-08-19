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Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan rövan maçında sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiği açıklanmıştı. Göztepe maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan Breziyalı yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:28
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Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydederken, Göztepe'nin golleri Koray Günter ve Romulo'dan geldi.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Sarı-lacivertlilerde son dakikada gelen puan kaybı moralleri bozarken, takımın en önemi oyuncularından biri olan Fred'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynadığı ve 2-1 kazandığı rövanş maçında sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşulurken, yıldız oyuncu geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmişti.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

İzmir ekibiyle oynanan maçta süre almayan 31 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Milliyet'in haberine göre; Fred, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maç, 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada

Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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