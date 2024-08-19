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Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Lo Celso ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o dev takımların da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

Orta alan transferinde geç kaldığı için eleştirilen Fenerbahçe yönetimi girişimlere hız verdi.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

İngiliz basınına göre Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi Giovani Lo Celso ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

Ancak bu transferde Fenerbahçe yalnız değil! Arjantinli yıldızı İtalya'dan Roma, İngiltere'den Aston Villa ve İspanya'dan da Real Betis'in istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

Takvim'in haberine göre; Tottenham'ın Lo Celso'nun fiyatını 13 milyon Euro olarak belirlediği ve söz konusu kulüplerle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

Tottenham'da sözleşmesinin son senesine giren 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

Mevcut piyasa değeri 16 milyon Euro olan Lo Celso'nun bu sezon Tottenham'ın kadro planlamasında yer almadığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

GIOVANI LO CELSO KİMDİR?

Giovani Lo Celso, 9 Nisan 1996'da Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola Rosario Central altyapısında başladı.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

2015'te A takıma yükselen Lo Celso, 2016 yazında 10 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

2019 yazında ise toplam 25 milyon Euro bedelle Real Betis'e imza attı. Aynı yaz 16 milyon Euro'ya Tottenham'a kiralandı. İngiliz ekibi 2020 yazında ise 32 milyon Euro'ya bonservisini aldı.

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