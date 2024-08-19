Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!

İngiliz basınına göre Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi Giovani Lo Celso ile yakından ilgileniyor.

Ancak bu transferde Fenerbahçe yalnız değil! Arjantinli yıldızı İtalya'dan Roma, İngiltere'den Aston Villa ve İspanya'dan da Real Betis'in istediği belirtildi.