Fenerbahçe'nin Lo Celso transferinde işi çok zor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Lo Celso ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o dev takımların da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Takvim'in haberine göre; Tottenham'ın Lo Celso'nun fiyatını 13 milyon Euro olarak belirlediği ve söz konusu kulüplerle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Tottenham'da sözleşmesinin son senesine giren 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Mevcut piyasa değeri 16 milyon Euro olan Lo Celso'nun bu sezon Tottenham'ın kadro planlamasında yer almadığı belirtiliyor.
GIOVANI LO CELSO KİMDİR?
Giovani Lo Celso, 9 Nisan 1996'da Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola Rosario Central altyapısında başladı.
2015'te A takıma yükselen Lo Celso, 2016 yazında 10 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tuttu.
2019 yazında ise toplam 25 milyon Euro bedelle Real Betis'e imza attı. Aynı yaz 16 milyon Euro'ya Tottenham'a kiralandı. İngiliz ekibi 2020 yazında ise 32 milyon Euro'ya bonservisini aldı.
Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...
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