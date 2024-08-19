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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo Başakşehir'e transfer oldu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Süper Lig ekibi Başakşehir'e transfer oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:15
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo Başakşehir'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Süper Lig ekibi Başakşehir'e transfer oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Miguel Crespo, 2,5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda çıktığı 80 maçta 5 gol kaydetti.

F.BAHÇE'DEN CRESPO'YA TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur.

Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. ifadeleri yer aldı.

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