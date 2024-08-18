TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, son haftalarda takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de sol bek ve orta saha transferi için çalışmalar devam ederken, yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler, takımın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Milli yıldız, Premier Lig ekibi Brighton ile her konuda anlaşma sağladı.
Ferdi için bonuslar dahil 35 milyon Euro'luk bir teklif sunan İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, takımın tecrübeli futbolcularından Rodrigo Becao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun az süre verdiği Brezilyalı stoperin satış listesine konulduğu öne sürülmüştü.
İtalyan basını, deneyimli savunma oyuncuyula ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
TORINO BECAO'YU İSTİYOR
Tuttosport kaynaklı habere göre; Torino, Rodrigo Becao'ya talip oldu.
Haberde Fenerbahçe'nin Becao için 10 milyon Euro istediği belirtildi.
Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Udinese'den transfer edilmişti.
Becao, cumartesi günü oynanan Göztepe maçında 90 dakika forma giyerek bu sezon ilk kez bir resmi maçta süre aldı.
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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