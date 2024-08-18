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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, son haftalarda takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 16:01
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Sezon başında takımı Jose Mourinho'ya emanet eden ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Ligin 2. haftasında Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan ve beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Kanarya, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlar başta olmak üzere Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe'de sol bek ve orta saha transferi için çalışmalar devam ederken, yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Sarı-lacivertliler, takımın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Milli yıldız, Premier Lig ekibi Brighton ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Ferdi için bonuslar dahil 35 milyon Euro'luk bir teklif sunan İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, takımın tecrübeli futbolcularından Rodrigo Becao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun az süre verdiği Brezilyalı stoperin satış listesine konulduğu öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

İtalyan basını, deneyimli savunma oyuncuyula ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

TORINO BECAO'YU İSTİYOR

Tuttosport kaynaklı habere göre; Torino, Rodrigo Becao'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Haberde Fenerbahçe'nin Becao için 10 milyon Euro istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Udinese'den transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Becao, cumartesi günü oynanan Göztepe maçında 90 dakika forma giyerek bu sezon ilk kez bir resmi maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.

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