TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...

Sezon başında takımı Jose Mourinho'ya emanet eden ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ligin 2. haftasında Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan ve beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.