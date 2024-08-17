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Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. 2 İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:59
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Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Fenerbahçe'de yıldız oyunculara gelen teklifler nedeniyle hareketlilk yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler bir oyuncusunu daha kaybetme tehlikesi yaşıyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde'nin de İngiliz ekiplerinin radarına girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Premier Lig takımlarından Crystal Palace ve Newcastle United'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

İki takımın önümüzdeki günlerde genç futbolcu için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Oyuncuyu takımda tutmak isteyen yönetimin ise Jayden için 20-25 milyon arasında bir bonservis talep edeceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Stoperde de görev yapabilen Oosterwolde bu sezon çıktığı 5 resmi maçta skor üretemezken 2 sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın kontratı 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Futbola Twente altyapısında başladı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

2020 yazında A takıma yükselen Oosterwolde, 2022 yazında ise 3.3 milyon Euro'ya Parma'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Burada 6 ay forma giyen Hollandalı oyuncu, Ocak 2023'te ise 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...

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