Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. 2 İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...
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Premier Lig takımlarından Crystal Palace ve Newcastle United'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.
EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
İki takımın önümüzdeki günlerde genç futbolcu için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında.
Oyuncuyu takımda tutmak isteyen yönetimin ise Jayden için 20-25 milyon arasında bir bonservis talep edeceği de gelen haberler arasında.
Stoperde de görev yapabilen Oosterwolde bu sezon çıktığı 5 resmi maçta skor üretemezken 2 sarı kart gördü.
Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın kontratı 2027'de sona erecek.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Futbola Twente altyapısında başladı.
2020 yazında A takıma yükselen Oosterwolde, 2022 yazında ise 3.3 milyon Euro'ya Parma'ya transfer oldu.
Burada 6 ay forma giyen Hollandalı oyuncu, Ocak 2023'te ise 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...
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