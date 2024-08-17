Fenerbahçe'de Oosterwolde endişesi! 2 İngiliz kulübü peşine düştü

Premier Lig takımlarından Crystal Palace ve Newcastle United'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR İki takımın önümüzdeki günlerde genç futbolcu için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında.