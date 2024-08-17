Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen sarı lacivertli yönetim Jose Mourinho'nun biletini kestiği isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent, transferde yine sorun çıkarıyor.
İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var.
Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe formasıyla toplam 19 maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu 1 gol kaydetti.
Mourinho Kent'e bu sezon sadece Lugano maçında 68 dakika süre verdi.
Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İngiliz yıldızın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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