Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen sarı lacivertli yönetim Jose Mourinho'nun biletini kestiği isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Sarı lacivertlilerde transferler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların maaşlarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin başında Ryan Kent geliyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent, transferde yine sorun çıkarıyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe formasıyla toplam 19 maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Mourinho Kent'e bu sezon sadece Lugano maçında 68 dakika süre verdi.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Takımdan ayrılmak istemiyor

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İngiliz yıldızın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İptal edilen golden önce faul var mı? Fırat Aydınus yorumladı
Galatasaray'a Uruguaylı on numara!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye'yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
"G.Saray'ın demirbaş oyuncusu"
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes - Lyon maçı ne zaman? Rennes - Lyon maçı ne zaman? 11:13
F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor! F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor! 11:12
Toulouse - Nantes maçı ne zaman? Toulouse - Nantes maçı ne zaman? 11:10
Angers - Lens maçı ne zaman? Angers - Lens maçı ne zaman? 11:06
Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman? Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman? 10:59
Auxerre - Nice maçı ne zaman? Auxerre - Nice maçı ne zaman? 10:55
Daha Eski
Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam 10:50
Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? 10:50
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:47
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? 10:43
Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:40
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... 10:27