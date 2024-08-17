İsmail Yüksek: Nedir bu düşmanlık ben bunu anlamıyorum...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Nedir bu düşmanlık ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor. Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz.