TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Böylelikle Amrabat için Galatasaray defteri de bir yandan kapanmış oldu.

"Amrabat artık kiralık olarak ManU'da forma giymek istemiyor. Diğer ilgiler ise onun için cazip değil. Fas'ın önemli futbolcusu, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendiriyor"