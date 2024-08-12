TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sofyan Amrabat, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Adı Süper Lig'in iki dev takımıyla anılan yıldız ismin transfer tercihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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United, 20 milyon Euro'luk bir harcama yapmayı düşünmüyor.
Diğer takımlardan gelen teklifler ise Amrabat için etkileyici olmadı.
Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcu, Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de çalışma fikrini daha değerli buluyor.
Böylelikle Amrabat için Galatasaray defteri de bir yandan kapanmış oldu.
KİRALANMA FİKRİNE UZAK
Fas medyası, milli futbolcunun transfer süreci hakkında şunları yazdı: "İtalyan takımı Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat, Manchester United saflarına dönme hayalini artık kaybediyor"
"Amrabat artık kiralık olarak ManU'da forma giymek istemiyor. Diğer ilgiler ise onun için cazip değil. Fas'ın önemli futbolcusu, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendiriyor"
"Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Türk takımında oynama fikri şu anda onun için daha güzel görünüyor."
DEFANSİF ÖZELLİĞİ YÜKSEK
Kariyerine Utrecht'te başlayan Sofyan, 2017'de 4 milyon Euro'ya Feyenoord'a transfer oldu. 2018'de ise 2.5 milyon Euro bedelle Club Brugge'ün yolunu tuttu.
2019'da Amrabat'ı kiralayan Verona, 2020'de 3.65 milyon Euro'ya satın alma opsiyonunu kullandı. Fiorentina, Ocak 2020'de tam 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.
Tipik bir 6 numara olan Amrabat, defansif özelliği yüksek ofansı ise daha düşük olan bir profil.
ManU, geçtiğimiz yıl Faslı orta sahayı 9 milyon Euro'ya kiralamıştı.
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