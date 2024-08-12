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TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sofyan Amrabat, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Adı Süper Lig'in iki dev takımıyla anılan yıldız ismin transfer tercihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 09:37
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TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'a ilgi gösteriyordu.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Özellikle Fenerbahçe 6 numara transferinde net hedef olarak Sofyan Amrabat ismini belirledi.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık oynayan ve yeniden Kırmızı Şeytanlar için ter dökmek isteyen 27 yaşındaki futbolcunun bu isteği gerçekleşmiyor.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

United, 20 milyon Euro'luk bir harcama yapmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Diğer takımlardan gelen teklifler ise Amrabat için etkileyici olmadı.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcu, Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de çalışma fikrini daha değerli buluyor.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Böylelikle Amrabat için Galatasaray defteri de bir yandan kapanmış oldu.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

KİRALANMA FİKRİNE UZAK

Fas medyası, milli futbolcunun transfer süreci hakkında şunları yazdı: "İtalyan takımı Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat, Manchester United saflarına dönme hayalini artık kaybediyor"

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

"Amrabat artık kiralık olarak ManU'da forma giymek istemiyor. Diğer ilgiler ise onun için cazip değil. Fas'ın önemli futbolcusu, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendiriyor"

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

"Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Türk takımında oynama fikri şu anda onun için daha güzel görünüyor."

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

DEFANSİF ÖZELLİĞİ YÜKSEK

Kariyerine Utrecht'te başlayan Sofyan, 2017'de 4 milyon Euro'ya Feyenoord'a transfer oldu. 2018'de ise 2.5 milyon Euro bedelle Club Brugge'ün yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Sofyan Amrabat kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

2019'da Amrabat'ı kiralayan Verona, 2020'de 3.65 milyon Euro'ya satın alma opsiyonunu kullandı. Fiorentina, Ocak 2020'de tam 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

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