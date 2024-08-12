Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!
Fenerbahçe'nin yetenekli kaleciye yaptığı resmi teklifi kulübün başkanı reddetti, ilerleyen yıllarda daha büyük paralara satılacağını söyledi. İşte o genç yetenek...
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90+3'te hakeme itiraz sebebi ile sarı kart gören tecrübeli teknik direktör, maç sonrası yaptığı açıklamalar ile de çok konuşuldu.
Sarı lacivertli ekibin sunduğu resmi transfer teklifine ret cevabı veren kişi ise Süper Lig'de oynadıkları ilk maçta karşılaştıkları Adana Demirspor Kulübü'nün başkanı Murat Sancak'tı.
Sabah'ın haberine göre mavi şimşeklerin 2008 doğumlu genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e kanca atan Fenerbahçe, Sancak tarafından ret cevabı aldı.
15 yaşındaki kalecinin geleceğini parlak gören kulüp başkanı Murat Sancak, genç kalecinin ileride daha büyük paralara satılacağına inandığını belirtti.
Adana Demirspor altyapısında yetişen Deniz Eren Dönmezer ile yeni sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
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