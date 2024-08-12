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Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Fenerbahçe'nin yetenekli kaleciye yaptığı resmi teklifi kulübün başkanı reddetti, ilerleyen yıllarda daha büyük paralara satılacağını söyledi. İşte o genç yetenek...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 10:34
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Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Fenerbahçe, Avrupa'da ön eleme maçları sürerken Süper Lig'in de başlaması üzerine transfer çalışmalarına hız veren takımlardan birisi oldu.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Süper Lig'in başlaması ile birlikte ilk maçını Adana Demirspor ile yapan Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Maçta aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bulan Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Bunun yanı sıra Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında kart gördü.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

90+3'te hakeme itiraz sebebi ile sarı kart gören tecrübeli teknik direktör, maç sonrası yaptığı açıklamalar ile de çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Sarı lacivertli ekibin sunduğu resmi transfer teklifine ret cevabı veren kişi ise Süper Lig'de oynadıkları ilk maçta karşılaştıkları Adana Demirspor Kulübü'nün başkanı Murat Sancak'tı.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Sabah'ın haberine göre mavi şimşeklerin 2008 doğumlu genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e kanca atan Fenerbahçe, Sancak tarafından ret cevabı aldı.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

15 yaşındaki kalecinin geleceğini parlak gören kulüp başkanı Murat Sancak, genç kalecinin ileride daha büyük paralara satılacağına inandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer teklifine ret!

Adana Demirspor altyapısında yetişen Deniz Eren Dönmezer ile yeni sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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