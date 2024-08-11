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Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız Wendel hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Zenit Teknik Direktörü, 26 yaşındaki orta sahayla ilgili kötü haberi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 11:26
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Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha Wendel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Zenit'in Dinamo Moskova ile oynadığı maçta sakatlanan Wendel'in durumu hakkında konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, "Wendel dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı"

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

"Detaylı tetkiklerde ne çıkacağını göreceğiz"

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

"Ona çok sert oynadılar ama yapacak bir şey yok"

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

"İki seçenek var. Önemli olan daha kötüye gitmemesi"

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

"Çapraz bağları kastediyorum" ifadelerini kullandı.

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Brezilyalı oyuncu, Gabriel Sara transferi öncesi uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı kırmızılı ekip, Zenit ile anlaşamamıştı.

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Öte yandan Wendel'in ismi, Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de de gündeme gelmişti.

Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Zenit forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol 8 asistlik performans göstermişti.

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