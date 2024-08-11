Transferde Wendel şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...
Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız Wendel hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Zenit Teknik Direktörü, 26 yaşındaki orta sahayla ilgili kötü haberi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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"Ona çok sert oynadılar ama yapacak bir şey yok"
"İki seçenek var. Önemli olan daha kötüye gitmemesi"
"Çapraz bağları kastediyorum" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Brezilyalı oyuncu, Gabriel Sara transferi öncesi uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı kırmızılı ekip, Zenit ile anlaşamamıştı.
Öte yandan Wendel'in ismi, Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de de gündeme gelmişti.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Zenit forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol 8 asistlik performans göstermişti.
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