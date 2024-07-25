Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri imza töreninde konuştu

Fenerbahçe yeni transferi Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe'de 19 numaralı formayı giyecek olan Faslı yıldızın törende yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu. Sahada da elimden geleni yapacağım ve umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz.

"BENİ BİRÇOK TAKIM İSTEDİ AMA..."

Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim.

"RAKİP FORVETLERE BAKMIYORUM"

Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli. Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum.

"İSPANYA DIŞINDA İLK KEZ..."

Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı.

"ÖNEMLİ OLAN GOL ATMAM DEĞİL KAZANMAMIZ"

Takım arkadaşlarımla aramda rekabet olacak ama son kararı her zaman hocamız verecek. Benim onlara, onların bana yardım etmesi gerekiyor. Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok gol atarız ve takım kazanır. Ben veya bir başkası atmış önemli değil, takımın kazanması önemli.

Toplantıda söz alan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ise şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar.