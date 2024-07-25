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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini duyurdu

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını açıkladı. En Nesyri, 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 12:53 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 13:04
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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini duyurdu

Fenerbahçe'den KAP'a Youssef En-Nesyri açıklaması geldi. Buna göre Fenerbahçe, Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. Söz konusu rakam 4 sene içinde 8 taksitle ödenecek. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir."

G.SARAY'IN REKORU EGALE OLDU!

Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle bir Türk takımının yaptığı en pahalı transfer oldu. Daha önceki rekor Galatasaray'ın Jardel için ödediği 17.5 milyon Euro'luk bedeldi.

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