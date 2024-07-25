Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...
Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku'ya talip çıktı. İşte transfere dair ayrıntılar ve sarı lacivertli ekibin istediği rakam...
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Haberde; tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon Euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi.
Oyuncunun menajerine, "15 milyon euro'dan aşağıya Djiku'yu bırakmayız" denildi.
Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.
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