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Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku'ya talip çıktı. İşte transfere dair ayrıntılar ve sarı lacivertli ekibin istediği rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 11:22
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Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

L'equipe gazetesinin haberine göre Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Haberde; tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon Euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Öte yandan Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Oyuncunun menajerine, "15 milyon euro'dan aşağıya Djiku'yu bırakmayız" denildi.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku kararı! Transfer...

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

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