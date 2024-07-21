Mourinho'nun favorisi: En-Nesyri

Forvet transferinde Fenerbahçe'nin yoğun mesai harcadığı Youssef En Nesyri, teknik direktör Jose Mourinho tarafından da çok beğeniliyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi finalinde oynanan Roma- Sevilla maçında Sevilla ile kupaya uzanan En Nesyri, Portekizli teknik direktörün de listesine girmişti. O dönemden bu yana Faslı yıldızı yakından takip eden Mourinho, şimdi yeni bir fırsat yakaladı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı, En Nesyri ile Kadıköy'de buluşma, Fenerbahçe'de çalışma şansı elde etmeye çok yakın. En Nesyri de Jose Mourinho ile çalışma adına transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'yi ön planda tutuyor.

MAÇTA DA OYNAMADI

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye geçmesi için transfer görüşmelerinin son aşamada olduğu Youssef En Nesyri, İspanyol takımının hazırlık maçında oynamadı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sevilla B takımıyla bir hazırlık maçı yapan Sevilla'da Faslı forvet süre almadı. En Nesyri'nin transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kadroda olmadığı kaydedildi. En Nesyri önceki gün antrenmanda da yer almamıştı.

SEVILLA'DAN AÇIKLAMA

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Youssef En Nesyri için Sevilla'dan bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'da yayın yapan Al-Riyadhiah gazetesine özel açıklamalarda bulunan Sevilla'nın basın sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, Mourinho'nun takımının güçlü görüşmeleri sonucunda Türk kulübü Fenerbahçe'ye çok yakın" dedi.

ROMA ÇEKİLİYOR

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta Dello Sport, Roma'nın Youssef En Nesyri transferinden vazgeçmek üzere olduğunu yazdı. Roma'nın teknik direktör De Rossi'nin diğer adaylara yöneldiği kaydedildi. Ayrıca İtalyan ekibinin En Nesyri'nin transferini pahalı bulmaya başladığı iddia edildi. Roma'nın Lille'de oynayan Jonathan David'e yöneldiği aktarıldı.